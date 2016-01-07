Платини отказался от участия в выборах президента ФИФА

Об этом он заявил в интервью изданию L'Équipe, передает ТАСС.

"Я снимаю свою кандидатуру, - сказал Платини. - У меня нет времени и средств встречаться с избирателями, бороться наравне с другими кандидатами. Снимая свою кандидатуру, я сконцентрируюсь на борьбе с обвинениями в коррупции".

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Ранее Платини подал заявку на участие в выборах президента ФИФА, которые запланированы на 26 февраля 2016 года, однако избирком объяснил, что не будет рассматривать кандидатуру француза до снятия всех санкций.

Выборы нового президента ФИФА пройдут 26 февраля. За пост будут бороться принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань, бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Токио Сексвале, президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа и генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино.

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В конце сентября швейцарская прокуратура открыла дело в отношении Блаттера в связи с незаконным переводом 2 млн швейцарских франков на счет Платини. Перевод был произведен в 2011 году за услуги, оказанные в период с 1999 по 2002 гг. Вслед за прокуратурой комитет ФИФА по этике начал расследование по этому делу, в связи с чем в начале октября отстранил Блаттера и Платини от футбольной деятельности на 90 дней. По их словам, выплата была произведена по контракту в полном соответствии с законом, а соглашение между ними было заключено в устной форме.