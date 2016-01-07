IAAF пожизненно дисквалифицировала экс-главу федерации легкой атлетики России

Комиссия также пожизненно отстранила бывшего тренера сборной России по группе выносливости Алексея Мельникова. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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На Балахничева наложили штраф в размере 25 тысяч долларов, а на Мельникова – в 15 тысяч.

Их обвиняют в вымогательстве взяток у спортсменки Лилии Шобуховой за то, чтобы разрешить ей участвовать в соревнованиях, несмотря на положительные результаты допинг-тестов.

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что "решение было ожидаемым и не имеет смысла подавать апелляцию".

На следующей неделе представители IAAF посетят Россию в связи с этим скандалом.

Напомним, Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановил членство России в организации на неопределенный срок.

13 ноября сообщалось, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) вынес решение о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексом организации.

На пресс-конференции в Женеве 9 ноября было объявлено, что комиссия WADA рекомендовала отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой IAAF.

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Официальные лица WADA заявили, что московская антидопинговая лаборатория должна быть лишена аккредитации, потому что ее руководитель Григорий Родченков в 2014 году уничтожил 1417 допинг-проб за три дня до проверки, скрыв факты нарушения правил со стороны россиян. При этом подчеркивается, что уничтоженные пробы имели отношение и к другим видам спорта.