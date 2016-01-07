Комитет ФИФА по этике открыл дело против генсека организации Вальке

Об этом говорится в сообщении ФИФА.

В нем отмечается, что дело против Вальке открыто на основании доклада, представленного следственной палатой комитета.

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«По причине конфиденциальности, учитывая презумпцию невиновности, арбитражная палата не будет публиковать подробную информацию в настоящее время», - сказано в сообщении.

Вальке в октябре был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Вместе с ним были отстранены ФИФА Зепп Блаттер и президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини.

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6 января арбитражная палата комитета по этике FIFA приняла решение продлить отстранение генсека организации от футбольной деятельности еще на 45 дней. При этом Вальке грозит отстранение от футбола на 9 лет.