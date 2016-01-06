Такой хоккей никому не нужен

5 января в Финляндии завершился очередной молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой. В финальном матче в Хельсинки сборная Финляндии в напряженной борьбе в дополнительное время обыграла команду России – 4:3.

В общем-то, обычное спортивное соревнование, турнир для хоккеистов в возрасте до 20 лет, который проводится с 1977 года. Но нынешний турнир, точнее – его финал, ознаменовался восхитительным обращением к игрокам сборной России, с которым накануне матча выступили депутаты Государственной думы РФ от ЛДПР.

Этот документ заслуживает обильного цитирования. Потому что даже в сегодняшней обезумевшей России такой перл нечасто встретишь.

«Дорогие ребята, ваш матч с финнами имеет огромное значение. Сегодня Европа вновь объединилась против России. Финны участвовали в свержении царской монархии. 100 лет назад именно финский спецназ помог большевикам захватить власть в октябре 17-го года. В 40-м году между Финляндией и Советским Союзом произошло уже прямое вооруженное столкновение. А весь период Великой Отечественной войны финны выступали на стороне фашистской Германии. Они принесли огромный вред нашей стране. Из-за действий финнов погибло очень много советских солдат.

После войны они снова чаще занимали враждебную нам позицию. И сегодня они стремятся в НАТО и готовы предоставить свою территорию для натовских армий.

Сейчас, когда до победы остается только один матч, ваша жесткая игра и разгром финнов станут стимулом для хорошего настроения всех граждан нашей страны. Сегодня надо показать, что новое поколение России, наши молодые спортсмены являются лучшими и в Европе и в мире.

Сделайте все, что от вас зависит, и обеспечьте нам победу над финнами. Это победа не только над молодыми спортсменами из Финляндии, это не только победа в хоккейном матче, это моральная победа всей нашей страны, победа, которая будет иметь еще и военно-политическое значение».

Согласитесь, что в свете такого призыва поражение молодых российских хоккеистов приобретает особый колорит и привкус.

Сразу оговорюсь: сами спортсмены и их тренер Валерий Брагин ни в чем не виноваты. Они не просили депутатов от ЛДПР обращаться к ним с идиотским призывом. Они достойно выступили на чемпионате и показали высокий и почетный результат.

Можно еще и сделать скидку на то, что ЛДПР – партия Жириновского, эксцентричного шута и провокатора. Тем не менее, это парламентская партия (в составе фракции 56 человек), а не какой-то маргинальный клуб по интересам и не тусовка неформалов. И все уже давно привыкли к тому, что то, что у Жириновского на языке, то у Путина на уме.

Поэтому вся эта высокопарная антифинская чушь заставляет вспомнить печальные страницы, которыми так богата история советского спорта. Когда политика влезала в спортивные дела с неизменно плачевными последствиями. И, прежде всего, конечно, судьбу сборной СССР по футболу, которая на Олимпийских играх 1952 года (кстати, в том же Хельсинки). Тогда советские футболисты в драматичном двухматчевом противостоянии (5:5, 1:3) уступили команде Югославии, которая в то время для Советского Союза была тем же, чем сегодня для России является Турция, а вчера была Украина. После Олимпиады в наказание был расформирован базовый клуб сборной СССР – ЦДСА, а ряд игроков и тренеров лишен почетных званий. Хорошо хоть никого не посадили.

Отвратительная традиция – доказывать превосходство своего общественного строя, уклада, режима, расы через успехи в спорте восходит еще к временам «великой белой надежды» в американском боксе и к Олимпиаде 1936 года в Берлине, которую проводил Гитлер. Советский Союз в этой сфере преуспел больше всех – со своими бойкотами, запретами, репрессиями, пропагандой. Фундаментальный тезис «О, спорт, ты – мир!» подменялся понятием «Мы лучше всех», даешь победу любой ценой, ни шагу назад.

Как видим, налицо еще одна мощная скрепа – превращать спортивную арену в политическую трибуну.

Но спорт ведь непредсказуем и прекрасен именно интригой. И чем больше помпы и фанфар, тем большим может оказаться разочарование в случае неудачи. И далеко за примерами ходить не надо: в декабре потерпели сокрушительные поражения двое «новых русских», американцы, принявшие российское гражданство – боксер Рой Джонс и боец ММА Джефф Монсон. Если бы не было шумихи и истерии, это были бы обычные спортивные результаты. Но в сложившейся ситуации получились громкие конфузы.

Так что в Хельсинки с подачи депутатов-жириновцев вышел большой облом. Надеюсь, в России все же хватит ума поздравить молодых хоккеистов с успехом, а не чморить: «Белофиннам проиграли, родину опозорили». Хотя совершенно очевидно, что с умом, которым и раньше-то Россию было не понять, сейчас вообще большая напряженка.

Игорь Левенштейн