Андрей Гусин завершит выступления за сборную Украины

Андрей Гусин, выступающий за самарскую команду "Крыльев Советов" заявил о том, что намерен завершить свои выступления за сборную Украины. Он отметил, что больше не будет работать в таком напряженном режиме, какого требуют игры в национальной команде.

"Решение сосредоточиться после чемпионата мира на игре в клубе созрело у меня давно. Последние два года вся моя жизнь была подчинена одной цели – как можно успешнее выступить в Германии. Ради этого я перешел и в "Крылья" - команду, в которой смог подготовиться к чемпионату мира наилучшим образом. Я всю жизнь буду гордиться тем результатом, которого мы добились на первенстве планеты. Теперь я больше не испытываю желания постоянно играть в таком режиме, а отбывать на поле номер не привык", - объяснил свое решение капитан самарской команды.

Гусин подчеркнул, что его решение не связано с личностью главного тренера сборной Украины Олега Блохина. "Да, Олег Владимирович - довольно специфический человек, но это вовсе не является для меня главной причиной ухода. Мне бы хотелось проститься со сборной на глазах у наших болельщиков 15 августа, после матча Украина – Азербайджан", - сказал футболист.

Лента.ру