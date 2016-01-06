"Шальке" объявил об аренде игрока киевского "Динамо"

Об этом во вторник, 5 января, сообщил спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Хорст Хельдт, передает ТСН.

По его словам, Беланда будет выступать за "Шальке" до мая, но не уточнил другие детали трансфера. Ранее ряд СМИ сообщал, что марокканец будет арендован немецким клубом с правом выкупа. Дальнейшая сумма трансфера якобы составит 11 миллионов евро.

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Хельдт сообщил, что Беланда вскоре присоединится к "Шальке" на зимнем сборе в Орландо.

Переход марокканца прокомментировал наставник гельзенкирхенцев Андре Брайтенрайтер. "Юнес Беланда хочет нам доказать свою важность. Он стремится играть и голоден к успехам. Мы ждем его появления", - сказал специалист.

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Марокканец, которому 25 лет, перешел в киевское "Динамо" из французского "Монпелье" в 2013 году. Однако не смог стать игроком основного состава ни у предыдущего наставника Олега Блохина, ни во времена нынешнего - Сергея Реброва. Недавно Беланда публично выразил недовольство своим положением в команде.

Напомним, на днях в другой клуб Бундеслиги - "Штуттгарт" - перешел еще один киевский динамовец Артем Кравец.