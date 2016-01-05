Генсека ФИФА могут отстранить от футбола на 9 лет

Такое предложение выдвинули в комитете по этике ФИФА, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Представитель этого комитета Корнел Борбел, который осуществлял расследование, завершил свою работу, заявили в ФИФА. В качестве наказания он предлагает отстранить генерального секретаря федерации от футбола на девять лет и взыскать с него штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков (около 92 тысяч долларов США). Вальке обвиняют в коррупции и получении подарков и других выгод".

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Сперва футбольного функционера отстранили от деятельности, связанной с футболом на 90 дней. Поскольку этот срок истекает уже в среду, Борбел попросил продлить его на 45 дней, пока дело передадут в юридический отдел.

В сентябре стало известно, что генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке отстранен от работы из-за подозрения в недобросовестном исполнении своих обязанностей. Тогда в федерации утверждали, что организации стало известно о возможной причастности к Вальке схемы продаж билетов на матчи чемпионата мира по сильно завышенным ценам.

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Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь Международной федерации футбола Жером Вальке, который отстранен от работы, опроверг обвинения в причастности к нелегальным схемам продажи билетов на чемпионат мира 2014 года в Бразилии.