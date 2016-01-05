Владимира Кличко исключили из рейтинга IBF

В предыдущем рейтинге он занимал третью позицию, передает Boxingnews.

Отмечается, что Кличко уже официально заявил, что воспользуется опцией в контракте на матч-реванш с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBO британцем Тайсоном Фьюри, и любой результат этого боя делает невозможным пребывание Кличко в рейтинге IBF.

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"Победа в матче-реванше с Фьюри будет означать, что Владимир станет чемпионом мира по другим версиям, а чемпионы мира не могут быть в рейтинге других боксерских организаций", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 29 ноября украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко по очкам проиграл бой британцу Тайсону Фьюри. По итогам 12 раундов все судьи единогласно отдали предпочтение более молодому спортсмену.