Зидан сменил Бенитеса на посту главного тренера "Реала"

Об этом во время пресс-конференции на Сантьяго Бернабеу сообщил президент клуба Флорентино Перес, сообщается на сайте футбольного клуба.

Он сказал, что решение уволить Бенитеса было для совета директоров тяжелым и отметил, что Бенитес является выдающимся тренером и личностью.

При этом, Флорентино Перес представил нового тренера королевского клуба - Зинедина Зидана.

"Зидан безусловно является одной из выдающихся персон в истории футбола. Вы знаете, что значит руководить первой командой "Реала". Он осознает, насколько трудно и какой это вызов", - отметил Перес.

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"Я хочу поблагодарить президента клуба за предоставленный шанс тренировать эту команду. У нас лучший клуб в мире и самые лучшие фанаты, и я сделаю все возможное для достижения побед», - заявил во время пресс-конференции Зидан.

Напомним, Рафаэль Бенитес, который до этого тренировал итальянский "Наполи", подписал контракт с "Реалом" 3 июня 2015 года. Предыдущий наставник "Реала" Карло Анчелотти был отправлен в отставку 25 мая.

В последнем матче, который состоялся 3 января, "Реал" сыграл в ничью 2:2 с "Валенсией" в чемпионате Испании. Сейчас команда с 37 очками занимает третью строчку в чемпионате, отставая от лидера - мадридского "Атлетико" - на 4 очка. Вторую строчку занимает каталонская "Барселона" с активом в 39 очков, но имея еще одну игру в запасе.