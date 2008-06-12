Завершился матч Австрия - Польша, второй матч сегодняшнего дня чемпионата Европы-2008.

Группа B. Австрия - Польша 1:1 (Вастич 90+3 пен. - Герреро 30).

Напомним, что сегодня в группе B Хорватия выиграла у Германии 2:1.

Польша, получив пенальти и гол в добавленое время, потеряла шансы на плей-офф. Австрия со своим одним очком теоретически еще может выйти из группы, выиграв у Германии при условии, что Польша обыграет хорватов.

Завтра состоятся матчи группы C: Италия - Румыния и Голландия - Франция.