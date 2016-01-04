За драку во время матча между "Динамо" и "Челси" хулигану дали два года условно

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года с испытательным сроком 1 год.

Отмечается, что продолжается досудебное расследование в отношении других лиц, которые также принимали участие в хулиганских действиях.

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В прокуратуре напомнили, что 20 октября на трибунах национального спортивного комплекса «Олимпийский» группа агрессивно настроенных болельщиков напала на других фанатов. Видео драки, распространенное в СМИ, вызвало значительный общественный резонанс и стало основанием для суровых санкций против киевского футбольного клуба.