Виталий Кличко уверен, что Усик станет чемпионом мира в этом году

Он выразил уверенность в том, что в этом году Усик станет чемпионом мира, передает Boxingnews.

"Я очень рад, что этот парень показывает очень хорошие результаты. Я уверен, что в 2016 году мы сможем организовать Александру бой за титул чемпиона мира, и я уверен, что Александр им станет", - подчеркнул Кличко.

Читайте такжеУсик выиграл нокаутом у кубинца РодригесаРанее УНИАН сообщал, что интерконтинентальный боксер года по версии WBO украинский боксер Александр Усик свой долгожданный бой за звание чемпиона мира может провести в апреле или мае 2016-го года в США.