Виталий Кличко уверен, что Усик станет чемпионом мира в этом году
15:14, 04 января 2016Спорт
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Экс-чемпион мира по версии WBC и WBO в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко заявил, что очень высоко оценивает перспективы боксера его промоутерской компании K2 Promotions Александра Усика.
Усик в 2016 году может стать чемпионом мира / Фото УНИАН
Он выразил уверенность в том, что в этом году Усик станет чемпионом мира, передает Boxingnews.
"Я очень рад, что этот парень показывает очень хорошие результаты. Я уверен, что в 2016 году мы сможем организовать Александру бой за титул чемпиона мира, и я уверен, что Александр им станет", - подчеркнул Кличко.
Читайте такжеУсик выиграл нокаутом у кубинца РодригесаРанее УНИАН сообщал, что интерконтинентальный боксер года по версии WBO украинский боксер Александр Усик свой долгожданный бой за звание чемпиона мира может провести в апреле или мае 2016-го года в США.
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