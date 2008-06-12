Завершился матч Хорватия - Германия
20:47, 12 июня 2008Спорт
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В ноябре Хорватия выбила Англию, а теперь...
|Тренер хорватов Славен Билич - на седьмом небе от счастья :). Фото АР
Группа B. Хорватия - Германия 2:1 (Срна 24, Олич 62 - Подольски 79).
Сегодня же сыграют остальные две команды группы B: Австрия и Польша.
С 6 очками команда Хорватия почти обеспечила себе выход в стадию плей-офф (теоретически два выигрыша Польши, в том числе у самой Хорватии, могут ей помешать). У Германии три очка. Австрия и Польша пока очков не имеют.
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