Завершился матч Хорватия - Германия, первый матч сегодняшнего дня на чемпионате Европы-2008.

Группа B. Хорватия - Германия 2:1 (Срна 24, Олич 62 - Подольски 79).

Сегодня же сыграют остальные две команды группы B: Австрия и Польша.

С 6 очками команда Хорватия почти обеспечила себе выход в стадию плей-офф (теоретически два выигрыша Польши, в том числе у самой Хорватии, могут ей помешать). У Германии три очка. Австрия и Польша пока очков не имеют.