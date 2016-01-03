Украинская биатлонистка Семеренко завоевала Кубок Словении

В Поклюке женские сборные Украины и Беларуси приняли участие в спринтерской гонке в рамках открытого Кубка Словении по биатлону.

Как сообщает ТСН, победу в спринтерской гонке на традиционные 7,5 км получила украинка Валентина Семеренко. Второй к финишу пришла белоруска Надежда Скардино, а замкнула тройку лидеров наша соотечественница Ирина Варвинец. Читайте такжеФранцузские биатлонисты выиграли "Рождественскую гонку", украинцы финишировали пятыми Кубок Словении. Спринт с 4 огневыми рубежами 1. Валентина Семеренко, УКРАИНА (0+0+0+0) 23:25.8 2. Надежда Скардино, Беларусь (0+1+0+0) +34.7 3. Ирина Варвинец, УКРАИНА (1+0+0+0) +1:00.2 4. Дарья Юркевич, Беларусь (0+0+0+1) +1:06.6 5. Ольга Абрамова, УКРАИНА (0+1+0+2) +1:29.6 6. Наталья Бурдыга, УКРАИНА (1+0+0+1) +1:37.7 7. Ирина Кривко, Беларусь (0+1+0+1) +1:37.7 8. Яна Бондарь, УКРАИНА (0+1+1+1) 2:03.6 9. Надежда Белкина, УКРАИНА (0+1+2+0) +2:46.9 10. Кристина Ильченко, Беларусь (1+3+0+2) +3:26.4 11. Мария Панфилова, Беларусь (0+2+0+2) +3:59.1 12. Анастасия Дуборезова, Беларусь (3+0+1+3) +5:38.9

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