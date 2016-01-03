Украинская биатлонистка Семеренко завоевала Кубок Словении

18:40, 03 января 2016
Спорт
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В Поклюке женские сборные Украины и Беларуси приняли участие в спринтерской гонке в рамках открытого Кубка Словении по биатлону.

Валентина Семеренко / biathlon.com.ua

Как сообщает ТСН, победу в спринтерской гонке на традиционные 7,5 км получила украинка Валентина Семеренко.

Второй к финишу пришла белоруска Надежда Скардино, а замкнула тройку лидеров наша соотечественница Ирина Варвинец.

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Кубок Словении. Спринт с 4 огневыми рубежами

1. Валентина Семеренко, УКРАИНА (0+0+0+0) 23:25.8

2. Надежда Скардино, Беларусь (0+1+0+0) +34.7

3. Ирина Варвинец, УКРАИНА (1+0+0+0) +1:00.2

4. Дарья Юркевич, Беларусь (0+0+0+1) +1:06.6

5. Ольга Абрамова, УКРАИНА (0+1+0+2) +1:29.6

6. Наталья Бурдыга, УКРАИНА (1+0+0+1) +1:37.7

7. Ирина Кривко, Беларусь (0+1+0+1) +1:37.7

8. Яна Бондарь, УКРАИНА (0+1+1+1) 2:03.6

9. Надежда Белкина, УКРАИНА (0+1+2+0) +2:46.9

10. Кристина Ильченко, Беларусь (1+3+0+2) +3:26.4

11. Мария Панфилова, Беларусь (0+2+0+2) +3:59.1

12. Анастасия Дуборезова, Беларусь (3+0+1+3) +5:38.9

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