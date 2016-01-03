Организаторы отменили первый этап ралли-марафона "Дакар"
15:56, 03 января 2016Спорт
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Из-за соображений безопасности отменен первый этап ралли-марафона "Дакар".
REUTERS
Соответствующее сообщение появилось на официальной странице соревнований в Twitter.
Стоит отметить, что первому этапу ралли-марафона быд дан старт 3 января, но спустя несколько часов его отменили.
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Ранее УНИАН сообщал, что автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона "Дакар", который стартовал в аргентинской столице.
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