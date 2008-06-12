Яценюк уже знает, что УЕФА Украину по головке не погладит

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК допускает, что УЕФА может предпринять санкции к Украине из-за “очень неутешительных” оценок подготовки страны к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время поездки во Львов.

«Евро-2012 – это, в первую очередь, вопрос международного имиджа Украины. Насколько мне известно, УЕФА может предпринять санкции к Украине из-за неудовлетворительной подготовки нашего государства к Евро-2012, поскольку оценки УЕФА очень неутешительны», - сказал председатель ВР.

В связи с этим А.ЯЦЕНЮК сообщил, что попросил премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО внести на рассмотрение парламента пакет законопроектов, касающихся проведения в Украине Евро-2012.