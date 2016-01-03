Первый день ралли "Дакар": Автомобиль врезался в толпу зрителей, 8 пострадавших (фото, видео)
09:39, 03 января 2016Спорт
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Три человека находятся в тяжелом состоянии после аварии на ралли "Дакар".
REUTERS
Автомобиль китайской команды врезался в толпу зрителей в первый день ралли-марафона "Дакар", который стартовал в аргентинской столице, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Насьон".
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Согласно сообщению, в результате аварии пострадали восемь человек.
Отмечается, что экипаж потерял управление на повороте и врезался в стоящих вдоль трассы зрителей. Среди пострадавших есть несовершеннолетние и беременная женщина. Трое находятся в тяжелом состоянии.
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