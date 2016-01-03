Стало известно, когда может состояться бой Усика за титул чемпиона мира

Об этом рассказал тренер спортсмена Джеймс Али Башир, передает XSport.ua.

"Усик будет боксировать за титул чемпиона мира где-то в апреле или мае 2016-го года. Я думаю, что он сразится за титул в своей весовой категории, скорее всего этот бой пройдет в США. Мы приедем сюда, организуем здесь наш тренировочный лагерь и будем усиленно готовиться к поединку", - отметил он.

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Кроме того, тренер украинского боксера подчеркнул, что Усик хочет побить рекорд Холифилда. Отмечается, что Эвандер Холифилд стал чемпионом в 15-ти раундовом поединке своего 12-го боя в карьере, после чего его отвезли в больницу.

"Усик – очень хороший человек и очень хороший боксер. Он внимательно слушает наши напутствия и делает все, как надо. Он отлично проводит все свои раунды в поединках. Я благодарен ему за изящную и внимательную работу в ринге. Он делает именно то, что я от него требую, он своевременно отправляет соперника в нокаут. Я счастлив работать с Александром", - подытожил Джеймс Али Башир.