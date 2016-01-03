Ребров попал в двадцатку лучших тренеров мира

Лидирует в рейтинге наставник "Барселоны" Луис Энрике, передает "Футбол 24".

На втором месте расположился Унаи Эмери ("Севилья"), а замыкает тройку лидеров Хосеп Гвардиола ("Бавария").

К слову, главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу занимает 40-е место в рейтинге, а наставник "Днепра" Мирон Маркевич находится на 31-й строчке.

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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что сразу четверо украинцев были включены в рейтинг двадцати самых перспективных боксеров мира, составленный ESPN. В топ-20 вошли Александр Усик, Сергей Деревянченко, Александр Гвоздик и Евгений Хитров.