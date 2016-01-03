Ребров попал в двадцатку лучших тренеров мира
01:47, 03 января 2016Спорт
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Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров занял 16 место в рейтинге лучших тренеров мира по версии издания Coachworldranking.
Ребров находится на 16 месте рейтинга / fcdynamo.kiev.ua
Лидирует в рейтинге наставник "Барселоны" Луис Энрике, передает "Футбол 24".
На втором месте расположился Унаи Эмери ("Севилья"), а замыкает тройку лидеров Хосеп Гвардиола ("Бавария").
К слову, главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу занимает 40-е место в рейтинге, а наставник "Днепра" Мирон Маркевич находится на 31-й строчке.
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Напомним, ранее УНИАН сообщал, что сразу четверо украинцев были включены в рейтинг двадцати самых перспективных боксеров мира, составленный ESPN. В топ-20 вошли Александр Усик, Сергей Деревянченко, Александр Гвоздик и Евгений Хитров.
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