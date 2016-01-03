Украинский боксер Глазков может выйти на чемпионский бой под флагом России

Об этом сообщил сопромоутер Глазкова Кирилл Пчельников, передает ТАСС.

"Скорее всего, он будет выходить под российским флагом. Мы ведем об этом разговор, думаю, что так оно и будет", - сказал Пчельников.

В свою очередь менеджер Глазкова Эгис Климас отметил, что украинский спортсмен пока не подал документы на получение гражданства РФ.

Читайте также Украинский боксер Глазков оспорит титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе 16 январяРанее промоутер Кирилл Пчельников заявлял, что обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе украинец Вячеслав Глазков планирует подать документы на получение гражданства РФ.