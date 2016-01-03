Украинский боксер Глазков может выйти на чемпионский бой под флагом России
00:28, 03 января 2016Спорт
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Украинский боксер Вячеслав Глазков может выйти на бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (ИБФ) в супертяжелом весе против американца Чарльза Мартина под российским флагом.
Глазков может выйти на бой прд флагом РФ / boxing.ru
Об этом сообщил сопромоутер Глазкова Кирилл Пчельников, передает ТАСС.
"Скорее всего, он будет выходить под российским флагом. Мы ведем об этом разговор, думаю, что так оно и будет", - сказал Пчельников.
В свою очередь менеджер Глазкова Эгис Климас отметил, что украинский спортсмен пока не подал документы на получение гражданства РФ.
Читайте также Украинский боксер Глазков оспорит титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе 16 январяРанее промоутер Кирилл Пчельников заявлял, что обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе украинец Вячеслав Глазков планирует подать документы на получение гражданства РФ.
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