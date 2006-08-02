На помощь альпинистам отправились 25 спасателей

На помощь пострадавшим на Эльбрусе украинским альпинистам отправились 25 российских спасателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, группа из 6 спасателей в 14:00 по киевскому времени вышла к базовому лагерю украинских альпинистов на высоте 4000 метров, где находятся 8 человек.

Как сообщалось ранее, ночью 2 августа оперативному дежурному МЧС Украины поступила информация о том, что в России, на Северном Кавказе, произошла беда с незарегистрированной группой 13 альпинистов из Украины, которые 1 августа осуществляли восхождение на гору Эльбрус. Об этом сообщили родственники альпинистов. Во время подъема по восточному склону на высоте 4200 метров в группе произошел срыв связки, в результате чего три человека погибли: Илья Фельдбарг (1982 г.р.), Оксана Куценко и Сергей Любарский. При этом пострадал Олег УСОВ, а судьба Константина ШЕПЕЛЕНКО (1976 г.р.) неизвестна.

В 05:15 была установлена связь с центром оперативного реагирования МИД Украины и поисково-спасательной службой МЧС РФ Южного региона.

С целью оказания помощи пострадавшим украинским альпинистам и транспортировки тел погибших в район происшествия пешком вышла группа спасателей из города Терскол. Оперативно-дежурной службой МЧС Украины установлена телефонная связь с альпинистом Сергеем ГАВРИЛЮКОМ.

На данное время российские спасатели ведут поиск К.ШЕПЕЛЕНКО, а также спускают тела погибших и пострадавшего на высоту 3000 метров.

При благоприятных погодных условиях планируется использование вертолета КА-32 из города Нальчик для транспортировки пострадавших. Ситуацию контролируют оперативно-дежурная служба МЧС Украины и центр оперативного реагирования МИД Украины. Координацию поисково-спасательных работ осуществляет оперативная группа Государственной специальной (военизированной) аварийно-спасательной службы МЧС.