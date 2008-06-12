Кержаков: Украина проиграла испанцам еще крупнее, а из группы вышла
11:44, 12 июня 2008Спорт
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Россияне хотят последовать примеру
|Александр Кержаков
«Очень на это надеюсь. Хотя утверждать, что наши следующие соперники слабее Испании, поостерегся бы. Все же Греция – действующий чемпион Европы. С другой стороны, Украина на чемпионате мира-2006 проиграла тем же испанцам еще крупнее – 0:4, а из группы вышла. Почему бы нам не последовать примеру географических соседей не только в отрицательном, но и в положительном плане?» – сказал Кержаков
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