Кержаков: Украина проиграла испанцам еще крупнее, а из группы вышла

Нападающий московского «Динамо» Александр Кержаков надеется, что сборная России сумеет быстро забыть поражение от испанцев.

«Очень на это надеюсь. Хотя утверждать, что наши следующие соперники слабее Испании, поостерегся бы. Все же Греция – действующий чемпион Европы. С другой стороны, Украина на чемпионате мира-2006 проиграла тем же испанцам еще крупнее – 0:4, а из группы вышла. Почему бы нам не последовать примеру географических соседей не только в отрицательном, но и в положительном плане?» – сказал Кержаков

Газета.ру