Кому Евро-2008, а кому свадьба: Уэйн Руни покончит с холостяцкой жизнью

11:00, 12 июня 2008
Спорт
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Церемония - во дворце Вилла Дураццо

Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни в четверг официально оформит отношения со своей давней избранницей Колин Маклохлин, сообщает Газета.русо ссылкой на РИА «Новости».

Планируется, что 22-летние молодожены обменяются брачными клятвами на специальной гражданской церемонии во дворце Вилла Дураццо, который расположен на скалистом обрыве над Лигурийским морем в итальянском курортном городке Санта-Маргерита. После этого в аббатстве 12-го века Ла Червава пару благословит священник из Ливерпуля, который является духовником невесты.

Пышные свадебные гулянья намечены на субботу, 14 июня.

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