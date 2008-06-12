Кому Евро-2008, а кому свадьба: Уэйн Руни покончит с холостяцкой жизнью
11:00, 12 июня 2008Спорт
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Церемония - во дворце Вилла Дураццо
|Уэйн Руни со своей избранницей
Планируется, что 22-летние молодожены обменяются брачными клятвами на специальной гражданской церемонии во дворце Вилла Дураццо, который расположен на скалистом обрыве над Лигурийским морем в итальянском курортном городке Санта-Маргерита. После этого в аббатстве 12-го века Ла Червава пару благословит священник из Ливерпуля, который является духовником невесты.
Пышные свадебные гулянья намечены на субботу, 14 июня.
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