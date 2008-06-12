Кому Евро-2008, а кому свадьба: Уэйн Руни покончит с холостяцкой жизнью

Нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни в четверг официально оформит отношения со своей давней избранницей Колин Маклохлин, сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости».

Планируется, что 22-летние молодожены обменяются брачными клятвами на специальной гражданской церемонии во дворце Вилла Дураццо, который расположен на скалистом обрыве над Лигурийским морем в итальянском курортном городке Санта-Маргерита. После этого в аббатстве 12-го века Ла Червава пару благословит священник из Ливерпуля, который является духовником невесты.

Пышные свадебные гулянья намечены на субботу, 14 июня.