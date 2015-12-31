Швейцария заморозила 80 миллионов долларов по делу о коррупции в ФИФА

Об этом сообщили в среду, 30 декабря, в швейцарском Федеральном ведомстве юстиции, передает Deutsche Welle.

Данный шаг предпринят по запросу США, уточнили в ведомстве.

Представители американского министерства юстиции обратились к властям Конфедерации с запросом на предоставление им данных по 50 счетам в 10 различных банках. Речь идет о счетах, "по всей вероятности, использовавшихся в коррупционных целях и связанных с предоставлением маркетинговых прав на футбольные турниры в Латинской Америке и США", поясняют в заявлении федерального департамента юстиции и полиции Швейцарии.

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Ранее УНИАН сообщал, что швейцарские власти начали новую серию арестов по громкому делу о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, 23 ноября арбитражная палата комитета по этике ФИФА открыла дело в отношении Зеппа Блаттера и главы УЕФА Мишеля Платини.

Зепп Блаттер обвиняется в подписании "невыгодного для ФИФА" контракта и выплате в 2011 году "неоправданного гонорара" в размере 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини.