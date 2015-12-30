Сразу четыре украинца попали в 20-ку наиболее перспективных боксеров мира

В топ-20 вошли Александр Усик, Сергей Деревянченко, Александр Гвоздик и Евгений Хитров, пишет ZN.ua.

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Отмечается, что выше всех в рейтинге расположился Усик - Интерконтинентальный чемпион мира по версии WBO занял четвертую строчку. Деревянченко занял восьмое место, Гвоздик - девятое, а Хитров - одиннадцатое. Возглавил рейтинг 25-летний Эррол Спенс-младший, который выступает в полусреднем весе.

Топ-20 восходящих звезд мирового бокса

1. Эррол Спенс-младший (США, (19-0, 16 КО)

2. Энтони Джошуа (Великобритания, 15-0, 15 КО)

3. Феликс Вердехо (Пуэрто-Рико, 19-0, 14 КО)

4. Александр Усик (Украина, 9-0, 9 КО)

5. Эгидиюс Каваляускас (Литва, 11-0, 11 КО)

6. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 17-0, 15 КО)

7. Эриксон Лубин (США, 13-0, 10 КО)

8. Сергей Деревянченко (Украина, 7-0, 5 КО)

9. Александр Гвоздик (Украина, 8-0, 6 КО)

10. Оскар Вальдес (Мексика, 18-0, 16 КО)

11. Евгений Хитров (Украина, 12-0, 11 КО)

12. Маркус Браун (США, 17-0, 13 КО)

13. Каллум Смит (Великобритания, 18-0, 13 КО)

14. Хосе Рамирес (США, 16-0, 12 КО)

15. Такума Иноуэ (Япония, 5-0, 1 КО)

16. Джозеф Диас (США, 19-0, 11 КО)

17. Джесси Харт (США, 19-0, 16 КО)

18. Антуан Дуглас (США, 19-0-1, 13 КО)

19. Роберт Истер (США, 16-0, 13 КО)

20. Реджис Програис (США, 16-0, 13 КО)