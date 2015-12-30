Сразу четыре украинца попали в 20-ку наиболее перспективных боксеров мира
Сразу четыре украинца были включены в рейтинг двадцати самых перспективных боксеров мира, составленный ESPN.
В топ-20 вошли Александр Усик, Сергей Деревянченко, Александр Гвоздик и Евгений Хитров, пишет ZN.ua.
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Отмечается, что выше всех в рейтинге расположился Усик - Интерконтинентальный чемпион мира по версии WBO занял четвертую строчку. Деревянченко занял восьмое место, Гвоздик - девятое, а Хитров - одиннадцатое. Возглавил рейтинг 25-летний Эррол Спенс-младший, который выступает в полусреднем весе.
Топ-20 восходящих звезд мирового бокса
1. Эррол Спенс-младший (США, (19-0, 16 КО)
2. Энтони Джошуа (Великобритания, 15-0, 15 КО)
3. Феликс Вердехо (Пуэрто-Рико, 19-0, 14 КО)
4. Александр Усик (Украина, 9-0, 9 КО)
5. Эгидиюс Каваляускас (Литва, 11-0, 11 КО)
6. Джозеф Паркер (Новая Зеландия, 17-0, 15 КО)
7. Эриксон Лубин (США, 13-0, 10 КО)
8. Сергей Деревянченко (Украина, 7-0, 5 КО)
9. Александр Гвоздик (Украина, 8-0, 6 КО)
10. Оскар Вальдес (Мексика, 18-0, 16 КО)
11. Евгений Хитров (Украина, 12-0, 11 КО)
12. Маркус Браун (США, 17-0, 13 КО)
13. Каллум Смит (Великобритания, 18-0, 13 КО)
14. Хосе Рамирес (США, 16-0, 12 КО)
15. Такума Иноуэ (Япония, 5-0, 1 КО)
16. Джозеф Диас (США, 19-0, 11 КО)
17. Джесси Харт (США, 19-0, 16 КО)
18. Антуан Дуглас (США, 19-0-1, 13 КО)
19. Роберт Истер (США, 16-0, 13 КО)
20. Реджис Програис (США, 16-0, 13 КО)