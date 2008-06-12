Главным тренером «Челси» стал бразилец (фото)
08:05, 12 июня 2008Спорт
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Амбиции совпали с устремлениями
|Луис Фелипе Сколари. Фото АР
Как отмечается в пресс-релизе на сайте "Челси", Сколари является одним из ведущих тренеров мира, который добивается наивысших результатов от команды талантливых игроков. "Амбиции и ожидания" нынешнего тренера португальцев совпадают с устремлениями "Челси", подчеркивается в сообщении.
До того, как тренер приступит к своим обязанностям, стороны пообещали не давать никаких комментариев.
Бразилец Луис Фелипе Сколари - один из самых титулованных тренеров в мировом футболе, отмечает Лента.ру. Он единственный из принимающих участие в Евро-2008 специалистов, кто выигрывал Кубок мира.
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