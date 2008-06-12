Главным тренером «Челси» стал бразилец (фото)

С 1 июля 2008 года лондонский футбольный клуб "Челси" будет тренировать нынешний наставник сборной Португалии Луис Фелипе Сколари.

Как отмечается в пресс-релизе на сайте "Челси", Сколари является одним из ведущих тренеров мира, который добивается наивысших результатов от команды талантливых игроков. "Амбиции и ожидания" нынешнего тренера португальцев совпадают с устремлениями "Челси", подчеркивается в сообщении.

До того, как тренер приступит к своим обязанностям, стороны пообещали не давать никаких комментариев.

Бразилец Луис Фелипе Сколари - один из самых титулованных тренеров в мировом футболе, отмечает Лента.ру. Он единственный из принимающих участие в Евро-2008 специалистов, кто выигрывал Кубок мира.