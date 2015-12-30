ESPN анонсировал проведение теледебатов между претендентами на пост главы ФИФА

Об этом сообщает Sportingintelligence. «Наша цель заключается в предоставлении форума для открытого, прозрачного обсуждения о будущем правлении спорта в преддверии выборов, которые будут определять, кто занимает наиболее сильные позиции в глобальном футболе», - говорится в заявлении канала, передает Lenta.ru.

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Один из претендентов на пост главы ФИФА Жером Шампань подтвердил свое участие в дебатах в эфире ESPN. Он также прокомментировал возможные итоги будущих выборов. «Я чувствую, к сожалению, что это будет череда сделок за закрытыми дверями пятизвездочных отелей. Я уже говорил об этом, когда только начинал свою предвыборную кампанию», - сказал он.

Отмечается, что приглашение также получил другой кандидат в президенты федерации принц Иордании Али бин аль-Хусейн, однако ответа он пока не дал. О реакции остальных участников предвыборной гонки неизвестно.

За пост главы ФИФА поборются пять кандидатов: генсек Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джанни Инфантино, вице-президент ФИФА принц Иордании Али бин аль-Хусейн, бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Токио Сексвале, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань и президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа.

До выборов не допустили главу Футбольной ассоциации Либерии Мусу Билити, ранее выдвинувшего свою кандидатуру. В ФИФА отметили, что не будут комментировать причины этого решения.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря глава ФИФА Йозеф Блаттер объявил об уходе из футбола. За два дня до этого Арбитражная палата комитета по этике организации отстранила на 8 лет от футбольной деятельности швейцарского функционера и главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Их признали виновными в нарушениях кодекса этики ФИФА.

Выборы президента ФИФА пройдут 26 февраля.