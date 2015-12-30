Международная ассоциация спортивной прессы назвала имена лучших атлетов года

В голосовании принимали участие спортивные журналисты из 91 страны, передает Lenta.ru.

Читайте такжеНазваны лучшие легкоатлеты и тренеры Украины 2015 года

Лучшим среди мужчин стал ямайский бегун Усэйн Болт, взявший на чемпионате мира по легкой атлетике 3 золотые медали. В борьбе за звание Болт сумел опередить первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Тройку лучших замкнул аргентинский футболист Лионель Месси.

Среди женщин лучшей названа теннисистка Серена Уильямс, выигравшая в 2015 году 3 из 4 турниров серии «Большого шлема». Американка в голосовании обошла чемпионку мира-2015 в беге на 1500 м Гензебе Дибабу (Эфиопия) и нидерландскую спортсменку Дафне Схипперс, которая на том же турнире завоевала золото на дистанции 200 м.

Лучшей командой 2015 года по версии AIPS стала «Барселона» - каталонский футбольный клуб выиграл Лигу Чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Испании. Лучшим спортивным событием года с точки зрения организации работы прессы назван чемпионат мира по легкой атлетике в Пекине.