СМИ: Вратарь "Днепра" может вернуться в "Динамо"

Голкипер мог бы существенно усилить киевский клуб ввиду возраста Александра Шовковского и нестабильности Александра Рыбки.

Вратарь "Днепра" Денис Бойко рассматривает возможность возвращения в родную команду - киевское "Динамо". Об этом сообщает Fcdnipro.com со ссылкой на собственные источники. Читайте такжеИгрок "Днепра" Зозуля выставил медаль за участие в финале Лиги Европы на благотворительный аукцион для воинов АТО Вратарь мог бы существенно усилить киевский клуб ввиду возраста Александра Шовковского и нестабильности Александра Рыбки. Также агент вратаря Вадим Шаблий неоднократно заявлял о желании футболиста покинуть Днепропетровск.

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