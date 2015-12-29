СМИ: Вратарь "Днепра" может вернуться в "Динамо"

22:15, 29 декабря 2015
Спорт
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Голкипер мог бы существенно усилить киевский клуб ввиду возраста Александра Шовковского и нестабильности Александра Рыбки.

Бойко / Фото УНИАН

Вратарь "Днепра" Денис Бойко рассматривает возможность возвращения в родную команду - киевское "Динамо".

Об этом сообщает Fcdnipro.com со ссылкой на собственные источники.

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Вратарь мог бы существенно усилить киевский клуб ввиду возраста Александра Шовковского и нестабильности Александра Рыбки.

Также агент вратаря Вадим Шаблий неоднократно заявлял о желании футболиста покинуть Днепропетровск.

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