Завершился матч Швейцария - Турция, второй матч сегодняшнего дня чемпионата Европы-2008.

Группа A. Швейцария - Турция 1:2 (Якин 32 - Семих 57, Арда Туран 90+3).

Напомним, что сегодня в группе A Португалия выиграла у Чехии 3:1.

Турция на последней минуте выиграла право продолжить турнирную борьбу: у нее и Чехии - по три очка, и они сойдутся в очном поединке 15 июня. У Португалии - 6, Швейцария так и не открыла счет очкам.

Завтра состоятся матчи группы B: Хорватия - Германия и Австрия - Польша.