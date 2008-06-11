Завершился матч Швейцария - Турция
23:36, 11 июня 2008Спорт
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Теперь Турции осталось пройти Чехию
Завершился матч Швейцария - Турция, второй матч сегодняшнего дня чемпионата Европы-2008.
Группа A. Швейцария - Турция 1:2 (Якин 32 - Семих 57, Арда Туран 90+3).
Напомним, что сегодня в группе A Португалия выиграла у Чехии 3:1.
Турция на последней минуте выиграла право продолжить турнирную борьбу: у нее и Чехии - по три очка, и они сойдутся в очном поединке 15 июня. У Португалии - 6, Швейцария так и не открыла счет очкам.
Завтра состоятся матчи группы B: Хорватия - Германия и Австрия - Польша.
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