Завершился матч Чехия - Португалия, первый матч сегодняшнего дня на чемпионате Европы-2008.

Группа A. Чехия - Португалия 1:3 (Сьонко 17 - Деку 8, Роналду 64, Куарежма 90+1).

Сегодня же сыграют остальные две команды группы A: Швейцария и Турция.

С 6 очками команда Португалии обеспечила себе выход в стадию плей-офф. У Чехии три очка. Швейцария и Турция пока очков не имеют.