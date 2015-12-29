Названы лучшие легкоатлеты и тренеры Украины 2015 года

Об этом говорится в сообщении на сайте ФЛА. Для определения лауреатов ФЛА проводила опрос среди членов Совета Федерации, представителей СМИ, а также болельщиков, которых опрашивали через Facebook.

Голос каждой из групп учитывался как треть всех голосов. Богдан Бондаренко единственный из украинцев выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в Пекине и закончил сезон третьим в мировом топ-листе (2 м 37 см).

Людмила Оляновская, кроме бронзы чемпионата мира в ходьбе на 20 км, установила еще и рекорд Украины на этой дистанции (1:27.09), а также выиграла бронзу на молодежном чемпионате Европы.

Лучшим тренером года стал тренер и отец Богдана Бондаренко Виктор. А лучшими молодыми легкоатлетами страны названы метатель молота Глеб Пискунов, победитель юношеского чемпионата мира, а также Алина Шух - многоборка, которая на том же юношеском ЧМ была третьей.