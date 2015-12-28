Французские биатлонисты выиграли "Рождественскую гонку", украинцы финишировали пятыми

Победителями Рождественской гонки в Гельзенкирхене стала наиболее звездная пара соревнований: вице-лидер Кубка мира у женщин Мари Дорэн Абер и лучший в мужском зачете на протяжении пяти последних сезонов, включая текущий, Мартен Фуркад (Франция), сообщает Biathlon.com.ua.

Несмотря на далекую от идеальной стрельбу, французы были гораздо быстрее соперников на дистанции, и отрыва было достаточно для того, чтобы Мартен отметился своим фирменным победным жестом.

На 13 секунде от победителей отстал чешский дуэт Габриэла Соукалова – Онджей Моравец, третьими стали немецкие биатлонисты Ванесса Хинц – Симон Шемпп.

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Организаторы шоу-гонки внедрили нововведение – между масс-стартом и персьютом был всего лишь 10-минутный перерыв. Возможно именно недостаток восстановления влиял на то, что многие спортсмены допускали немалое число ошибок в стрельбе, особенно в конце гонки преследования. К сожалению, семь раз неудача на огневых рубежах постигла и украинскую пару. Из-за такого количества промахов Валя Семеренко и Сергей Семенов сумели финишировать лишь пятыми, хотя до последних рубежей могли претендовать как минимум на призовую тройку.

Украинская пара финишировала второй в гонке с массовым стартом, являющейся первой частью двухраундового биатлонного шоу в рамках традиционной Рождественской гонки. Наши спортсмены отстали на 13 секунд от пары Екатерина Юрлова – Евгений Гараничев. Третьими финишировали французы Мари Дорэн Абер –и Мартен Фуркад.