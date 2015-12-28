НОК признал Пидгрушную лучшей спортсменкой декабря

Главного тренера женской биатлонной команды Украины Уроша Велепца назвали лучшим тренером декабря, передает сайт НОК.

Отмечается, что в декабре на первом же этапе Кубка мира, который состоялся в Эстерсунде (Швеция), украинка дважды заняла место на пьедестале почета. В ее активе бронзовые награды в индивидуальной гонке и спринте.

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"Бронзовую" ходу Елена продолжила на этапе мирового Кубка в Хохфильцене (Австрия), где с коллегами по команде - Юлией Джимой, Ольгой Абрамовой и Валентиной Семеренко - заняла третье место в эстафете.

Стоит напомнить, что для Елены Пидгрушной это уже шестое высокое признание НОК.