НОК признал Пидгрушную лучшей спортсменкой декабря
16:36, 28 декабря 2015Спорт
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По решению Национального олимпийского комитета Украины лучшей спортсменкой первого зимнего месяца признана капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная.
Пидгрушная стала лучшей спортсменкой декабря / Фото УНИАН
Главного тренера женской биатлонной команды Украины Уроша Велепца назвали лучшим тренером декабря, передает сайт НОК.
Отмечается, что в декабре на первом же этапе Кубка мира, который состоялся в Эстерсунде (Швеция), украинка дважды заняла место на пьедестале почета. В ее активе бронзовые награды в индивидуальной гонке и спринте.
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"Бронзовую" ходу Елена продолжила на этапе мирового Кубка в Хохфильцене (Австрия), где с коллегами по команде - Юлией Джимой, Ольгой Абрамовой и Валентиной Семеренко - заняла третье место в эстафете.
Стоит напомнить, что для Елены Пидгрушной это уже шестое высокое признание НОК.
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