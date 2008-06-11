Вратарь сборной России назвал виновных в поражении от испанцев
12:30, 11 июня 2008Спорт
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Надо многое поменять...
|Игорь Акинфеев и Денис Колодин. Фото АР
По словам Акинфеева, в обороне перед ним временами была пустота, а двое испанских форвардов легко переигрывали четверку защитников россиян в их штрафной. "Перекидывают мяч друг другу, как на тренировке, и забивают гол", - отметил голкипер.
Также Акинфеев посетовал на то, что футболисты российской команды не реализовывали возникавшие у них голевые моменты.
По мнению голкипера, сборной России надо многое поменять в своей игре, чтобы не вылететь из Евро-2008 уже после группового этапа.
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