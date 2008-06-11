Вратарь сборной России назвал виновных в поражении от испанцев

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев раскритиковал защиту своей команды после поражения в матче чемпионата Европы 2008 года с Испанией, который закончился со счетом 1:4. Об этом пишет газета "Спорт-Экспресс".

По словам Акинфеева, в обороне перед ним временами была пустота, а двое испанских форвардов легко переигрывали четверку защитников россиян в их штрафной. "Перекидывают мяч друг другу, как на тренировке, и забивают гол", - отметил голкипер.

Также Акинфеев посетовал на то, что футболисты российской команды не реализовывали возникавшие у них голевые моменты.

По мнению голкипера, сборной России надо многое поменять в своей игре, чтобы не вылететь из Евро-2008 уже после группового этапа.

Лента.ру