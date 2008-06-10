Завершился матч Греция - Швеция, второй матч сегодняшнего дня чемпионата Европы-2008.

Группа D. Греция - Швеция 0:2 (Ибрагимович 67, Ханссон 72).

Напомним, что сегодня в группе D Испания выиграла у России 4:1. Но если сегодняшняя игра Греции и Швеции - лучшее, на что они способны, то Россия из группы выйдет, обыграв и ту, и другую. Пока же их встреча заслужила название "самого скучного" матча Евро-2008.

Завтра состоятся матчи группы A: Чехия - Португалия и Швейцария - Турция.