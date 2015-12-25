СМИ: бывший вице-президент ФИФА Фигередо признался во взяточничестве

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Хуана Гомеса. Эухенио Фигередо был экстрадирован из Швейцарии в Уругвай в четверг. Накануне ему были предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в рамках дела о коррупции в ФИФА. Функционеру грозит от 2 до 15 лет тюрьмы. По словам прокурора, на допросе Фигередо дал обширные признательные показания.

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"С того момента, когда он стал членом исполнительного комитета КОНМЕБОЛ (с 1993 года), он получал крупные суммы денег, которые потом отмывал с помощью ряда коррупционных схем", - сообщил Гомес.

По информации уругвайского издания El comercio, учитывая возраст обвиняемого (83 года) и многочисленные проблемы со здоровьем, суд рассмотрел возможность его содержания под домашним арестом. Однако принял решение оставить Фигередо в тюрьме из-за тяжести преступлений, в которых он обвиняется. Ранее сообщалось, что это решение будет распространяться и на предварительное заключение чиновника.

Эухенио Фигередо был задержан 27 мая в швейцарском Цюрихе вместе с шестью другими высокопоставленными чиновниками ФИФА по подозрению в коррупции. Аресты осуществлялись по инициативе министерства юстиции США. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным Министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около $150 млн.