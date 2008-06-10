Завершился матч Россия - Испания, первый матч сегодняшнего дня на чемпионате Европы-2008.

Группа D. Россия - Испания 1:4 (Павлюченко 85 - Вилья 20, 44, 74, Фабрегас 90+1).

Сегодня же сыграют остальные две команды группы D: Греция и Швеция.

Команда России показала хорошие тактические порядки, которыми массированно и шла в атаку с самого начала и до самого конца игры, а испанцы рвали всё это на индивидуальном мастерстве и стремительных контратаках. А россиянам мастерства и твердости критически не хватало при завершении атак.