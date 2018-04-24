Украинский спорт-2015: главные достижения года

2015-й был предолимпийским годом и все внимание было приковано к выступлениям атлетов в летних видах спорта. Помимо борьбы за лицензии на Игры в Рио-2016, нужно было и показывать высокие результаты, дабы чувствовать себя уверенно с психологической точки зрения, и запомниться в глазах судей, что немаловажно в индивидуальных дисциплинах разных видов спорта. Порой, критерии судейских оценок настолько завуалированы, что невооруженным глазом и не различить ошибки в выступлениях гимнасток или синхронном плавании, качество выполненной попытки при поднятии штанги тяжелоатлетами или точность укола в фехтовании.

Уходящий год показал, что в летних видах спорта Украина по-прежнему может рассчитывать на солидный медальный урожай, что, к примеру, доказали исторические Первые европейские игры Баку-2015. Из столицы Азербайджана украинцы привезли 46 наград, из которых 8 золотых медалей, 14 серебряных и 24 бронзовых – 8-е место в общем зачете. Конечно, итоги соревнований одного континента не стоит проецировать на Игры всемирного масштаба. Но и ожидать провала на будущей Олимпиаде в Бразилии нет никаких предпосылок. Олимпийская команда Украины способна показать высокий уровень и побороться за место в десятке неофициального командного зачета. То, на что больше всего внимания обращают люди, не имеющие отношения к спорту и не интересующиеся баталиями атлетов, и то, что обязательно присутствует, наравне с политическими новостями, в информационных программах всех крупнейших телеканалов мира в дни Игр.

2015-й показал, что украинцы традиционно сильны в своих коронных видах спорта и заставил порадоваться успехам новых лидеров мирового спорта с надписью на форме Ukraine. Таких как борец Жан Беленюк, впервые ставший чемпионом мира на турнире в далеком американском Лас-Вегасе, или мужская команда фехтовальщиков-шпажистов, которая сенсационно стала сильнейшей на Мундиале в Москве.

Наконец, нельзя не отметить очередные успехи наших единственных «королев» зимнего спорта – биатлонисток. Постолимпийский 2015-й принес им очередную порцию побед, главную из которых одержала в масс-старте чемпионата мира Валентина Семеренко. Таким образом, спустя год после триумфа в олимпийском Сочи, украинка собрала в своей коллекции награды высшего достоинства всех крупнейших соревнований.

Предолимпийский год заразил украинских болельщиков изрядной долей оптимизма, который переносится уже в олимпийский 2016-й. До Игр в Рио-де-Жанейро остается чуть больше полугода, но то самое неповторимое и непередаваемое олимпийское напряжение чувствуется уже сейчас…

Жан Беленюк – чемпион мира по греко-римской борьбе в весовой категории до 85 кг

Один из самых колоритных украинских спортсменов (его погибший отец - родом из Уганды, мать - украинка) свои первые значимые победы одержал еще в 2014-м году, когда стал чемпионом Европы на турнире в финском Вантаа, а на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан) завоевал бронзу. В 2015-м в календаре борцов Старого света было два ключевых события – исторические Первые европейские игры и ЧМ в Лас-Вегасе.

В Баку украинцу лишь совсем чуть-чуть не хватило до победы. Он проиграл последнюю решающую схватку, довольствовавшись серебром. Но то локальное поражение сделало Жана лишь сильнее морально и главный старт года – мировое первенство – уже прошло полностью по сценарию украинца. Все соперники были повержены, а Беленюк завоевал самую ценную на данный момент медаль в своей карьере – золото «мира».

Впрочем, ни он сам, ни его многочисленное окружение (мама, тренер, друзья-товарищи по команде) даже и мысли не держат о том, что это самая большая награда в его карьере. Ведь впереди – Олимпиада. И в Новый год Беленюк вступает в качестве сильнейшего спортсмена мира в своей весовой категории.

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах – чемпионы мира в командном зачете

Если в предыдущие годы украинские болельщики в основном восхищались успехами украинок-саблисток во главе с блистательной Ольгой Харлан (держится на вершине мирового фехтования со времен Игр-2008 в Пекине), то украинская четверка мушкетеров-шпажистов все это время была где-то около Олимпа, иногда добираясь до пьедестала. Единственный раз команда взошла на высшую ступень в далеком 2001-м, на чемпионате Европы в немецком Кобленце. Из той команды в нынешнем составе сборной Украины присутствуют Дмитрий Карюченко и Максим Хворост.

Чемпионат мира-2015, состоявшийся в июле в Москве, принес новую славную страничку в историю этой команды. Четверка, где наравне с Карюченко и Хворостом сражались с соперниками Богдан Никишин и Анатолий Герей, прошла весь путь от начала и до конца, а в финале одолела сборную Южной Кореи.

Любопытно, что на Олимпийских играх фехтовальщики разыгрывают 10 комплектов медалей вместо классических 12-ти на ЧМ. В рамках ротации, которую проводит Международная федерация фехтования, на Играх в Рио будут отсутствовать командные соревнования в мужской сабле и женской рапире.

В общем, нашим мужчинам-шпажистам повезло. У них будет шанс побороться за награды в Рио. Равно, как и женщинам-саблисткам, во главе с Харлан, проигравшим в Москве в финале команде России и завоевавшим серебро, и женщинам-шпажисткам, на счету которых бронза. В Москве сборная Украины завоевала три награды – по одной каждого достоинства, и все три - в командных соревнованиях.

Валентина Семеренко – чемпионка мира по биатлону в гонке масс-старт, 3-е место в общем зачете Кубка мира сезона 2014/15 (Большой хрустальный глобус)

Постолимпийский сезон стал успешным продолжением олимпийского для одной украинской биатлонистки из четверки героинь Сочи-2014 – Валентины Семеренко. Ее сестра-близняшка Вита в первом сезоне после Сочи практически не выступала из-за тяжелой травмы, Елена Пидгрушная решила прервать карьеру и сосредоточилась на ответственной работе в Министерстве молодежи и спорта Украины (в должности замминистра), а Юлия Джима, продолжавшая выступления, не показывала столь ярких результатов, как в предыдущие годы.

Валентина, в отличие от подруг по команде, не только оставалась в строю, но и демонстрировала стабильно высокие результаты. Семь раз в гонках Кубка мира она завоевывала награды – шесть бронз и одно серебро. Удручало одно – не было побед. И даже на чемпионате мира в финском Контиолахти в первой гонке – спринте – Валя довольствовалась бронзой. Но главный успех ее ждал впереди.

В последний день мирового первенства, в гонке «масс-старт» (30 сильнейших спортсменок мира одновременно стартуют) Семеренко «прорвало». Залогом успеха Валентины, при не самой высокой скорости, стала идеальная стрельба. 20 точных выстрелов из 20-ти возможных позволили ей в финишном створе опередить на 6,2 секунды немку Франциску Пройсс (1 промах и штрафной круг) и – почти на 13 секунд - итальянку Карин Оберхофер (2 промаха и 2 штрафных круга). Лишние метры дистанции стали роковыми для соперниц, которые не смогли превзойти Семеренко.

В итоге, Валентина впервые в своей карьере завоевала золото чемпионата мира, добавив его в коллекцию из 7 наград высшего достоинства чемпионата Европы и «золота» Сочи-2014.

Наконец, стабильно высокие результаты, демонстрируемые Валентиной на протяжении сезона, позволили ей попасть в призовые тройки сразу в трех зачетах Кубка мира по итогам сезона. Она оказалась на 3-м месте в зачете гонок преследования, на 2-м – в масс-старте, и на 3-м – в общем зачете.

Павел Тимощенко – чемпион мира по современному пятиборью

Еще одна «звездочка» олимпийской надежды зажглась в украинском спорте на чемпионате мира по современному пятиборью, который состоялся в Берлине. Столица Германии принесла первый успех в карьере такого уровня Павлу Тимощенко.

Украинец ранее неоднократно становился призером мировых первенств, но исключительно в компании партнеров по команде. Два серебра и две бронзы он выиграл в разные годы в смешанной эстафете, мужской эстафете и командном зачете. В личном первенстве у Тимощенко побед мирового, да и европейского уровня, не было. И вот, на турнире в Берлине-2015 произошел всплеск. В один день и в одном месте, что называется, «сошлись все звезды» и Тимощенко с солидным преимуществом над соперниками выиграл первое золото в карьере.

Примечательно, что вторым финишную черту в «комбайне» (заключительный вид программы в пятиборье, включающий в себя бег и стрельбу) пересек россиянин Александр Лесун, а третьим – еще один украинец Андрей Федечко, который также теперь априори будет считаться одним из фаворитов в Рио. Все-таки, войти в тройку лучших на мировом первенстве, дорогого стоит.

Свою золотую медаль Тимощенко приплюсовал к награде высшего достоинства ЧЕ-2013 в смешанной эстафете. В личном зачете на континентальном первенстве его лучший результат – бронза 2014 года.

Кроме того, нынешний год принес Тимощенко победу на этапе Кубка мира в Риме и 2-е место в финале КМ, который прошел в Минске. В общем, за год до Олимпиады полку отечественных фаворитов на мировой спортивной арене прибыло.

Мария Музычук – чемпионка мира по шахматам

Юная и безумно талантливая украинская шахматистка Мария Музычук (в сентябре ей исполнилось лишь 23 года) уже давно подбиралась к ведущим ролям на мировом шахматном небосклоне. А в 2010-м, на командной шахматной Олимпиаде в российском Ханты-Мансийске, одержала первую в своей карьере крупную победу, став лучшей в личном зачете. При том, что команда заняла лишь 9-е место. Спустя три года, на командном чемпионате мира в Астане, Музычук, вместе с командой, получила титул чемпионки мира, а на командном чемпионате Европы в Варшаве лучшей стала и команда в целом, и Музычук в личном зачете.

Победа в личном чемпионате мира-2015 стала венцом достижений спортсменки на данный момент. Турнир проходил по «олимпийской» системе, с выбыванием. И, чтобы достичь финала, нужно было преодолеть шесть стадий соревнования. Украинка побеждала как оппоненток из нижней части мирового рейтинга, в борьбе с которыми считалась явной фавориткой, так и опытнейших - болгарку Антуанету Стефанову, Хампи Конеру из Индии и ее соотечественницу Харику Дронавалли.

В финале Музычук встретилась с россиянкой Натальей Погониной, чье участие в решающем матче было такой же неожиданностью, как участие самой Музычук. В борьбе нервов сильнее оказалась украинка, обыгравшая соперницу с минимальным преимуществом – 2,5:1,5 очка.

Теперь в активе украинки не хватает только титула чемпионки Шахматной Олимпиады в командном зачете. Как и обычная Олимпиада, шахматная также пройдет в 2016-м году. И в сентябре в Баку сборная Украины будет одним из фаворитов соревнований.

Олег Верняев – двукратный чемпион Европейских игр и двукратный чемпион Европы по гимнастике

Представитель спортивной гимнастики Олег Верняев стал одним из самых титулованных спортсменов в украинской делегации на исторических Играх Баку-2015. Помимо двух побед в многоборье (самая престижная награда в гимнастике) и опорном прыжке, он также завоевал серебро в командном турнире. Примечательно, что свои победы он добыл в соперничестве с экс-украинцем, ныне представляющим Азербайджан Олегом Степко.

Несомненно, лучшие финансовые условия и возможности для подготовки к соревнованиям в зале с ультрасовременным оборудованием, не позволили Степко обойти экс-партнера по национальной сборной на турнире, который проходил на его «новой родине».

На чемпионате Европы, который состоялся в этом году во французском Монпелье, Верняев продолжил череду успешных выступлений, завоевав золото в многоборье и в упражнении на своих любимых брусьях – коронный вид украинского гимнаста. А вот на мировом первенстве в этом году произошла локальная неудача. На турнире в шотландском Глазго он завоевал серебро в упражнении на брусьях, откатившись на одну позицию вниз, по сравнению с ЧМ-2014 в китайском Нанкине, где Верняев был лучшим. Впрочем, как показывает история с Жаном Бленюком, поражения, зачастую, делают спортсмена только сильнее. И на Олимпиаде в Рио это предстоит доказать Олегу Верняеву.

Виктор Постол - чемпион мира по боксу среди профессионалов (версия WBC)

Нынешний год принес Украине еще одного чемпиона мира в профессиональном боксе. 3 октября в городке Карсон (Калифорния, США) Виктор Постол сошелся в бою за вакантный титул чемпиона мира в 1-м полусреднем весе по версии WBC с аргентинцем Лукасом Мартином Матиссе, и отправил соперника в нокаут в 10-м раунде. Превосходство Постола стало ощутимо расти после 7-го раунда. В 10-й трехминутке прицельный удар Виктора справа усадил аргентинца на настил ринга, и Маттиссе, держась за глаз, не стал подниматься до окончания счета рефери.

Эта победа стала 28-й в 28-ми боях украинца на профи-ринге, стопроцентный результат. 12 из этих боев, включая бой с Матиссе, он завершил досрочно.

Постол начал свою профессиональную карьеру 1 декабря 2007 года, в возрасте 23 лет. А до этого провел около 250 боев в любительском (олимпийском) боксе. По словам самого боксера: «В 210 боях я победил, где-то 40 боев я проиграл. Был все время в составе сборной Украины, становился финалистом чемпионата Украины. Я очень хотел попасть на Олимпиаду. Любой любитель мечтает стать олимпийским чемпионом. Так же, как и профессионал мечтает стать чемпионом мира. Но мне не удалось попасть на Олимпийские игры, и надо было ждать еще четыре года. Поэтому я решил перейти в профессионалы».

Сейчас, как и любой профессионал, имеющий пояс чемпиона мира по одной версии, он ставит перед собой более высокие цели – объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира.

Любопытно, что в тот момент, когда ринг-анонсер в Карсоне объявил о победе Виктора Постола, у Украины стало сразу три действующих чемпиона мира – Постол, Василий Ломаченко и, разумеется, Владимир Кличко.

Впрочем, день 28 ноября принес Украине самое большое спортивное разочарование года. Кличко-младший впервые за 11 лет проиграл бой, уступив все свои титулы британцу Тайсону Фьюри. И у Украины сейчас два действующих чемпиона мира.

Сборная Украины по футболу – выход в финальную часть Евро-2016

Одним из самых значимых «социальных» успехов украинского спорта в 2015-м году стала, безусловно, победа футбольной сборной по сумме двух матчей плей-офф Евро-2016 над командой Словении. Ни одно другое спортивное событие, даже самое значимое, с точки зрения результата, не привлекало к себе столько внимания, сколько успехи наших футболистов.

Сборная Украины не прыгнула выше головы, не сумев обойти в турнирной таблице группового этапа отборочного турнира команду-гранда - сборную Испании и команду-сенсацию отбора - Словакию, но и не упала ниже определенного уровня, заняв 3-е место и получив право сыграть в плей-офф отбора. Другое дело, что украинцы ни разу доселе не проходили раунд плей-офф, проиграв, в частности, в отборе к Евро-2000 и команде Словении.

Расплату за это поражение пришлось отложить на целых 16 лет. И судьба двухматчевого противостояния во многом была предрешена после уверенной победы во Львове – 2:0. Правда, быстрый гол соперника в ответном матче в Мариборе едва не спутал все карты, но украинцы выстояли, а в добавленное арбитром время игры, в самой концовке забили и свой гол – 1:1.

На Евро нас ждет уже совсем другая история, но не менее опасные соперники – Германия, Польша и Северная Ирландия. Впрочем, задача выхода в плей-офф (1/8 финала) вполне реальная.

Днепропетровский «Днепр» - выход в финал Лиги Европы

Не менее значимым событием 2015-го в футболе для Украины стал матч, состоявшийся 27 мая на стадионе «Народовый» в Варшаве. Второй в истории украинского клубного футбола (за годы Независимости) финал еврокубка, в котором днепропетровский «Днепр» в борьбе за трофей Лиги Европы сошелся с испанской «Севильей».

К сожалению, в отличие от противостояния в финале Кубка УЕФА (турнир-предшественник Лиги Европы) образца-2009, когда украинский «Шахтер» обыграл немецкий «Вердер», здесь победы отечественные любители футбола так и не увидели.

Но, матч сам по себе оставил яркое впечатление. В противоборстве двух классных и приблизительно равных по уровню команд, победа с минимальным счетом досталась испанцам. При этом, «Днепр» забил два гола и до самого конца матча сохранял интригу и шансы на итоговый успех – 2:3.

Киевское «Динамо» - выход в плей-офф Лиги чемпионов впервые после сезона 1998/99

Наконец, еще одним значимым футбольным событием года стал выход киевского «Динамо» в плей-офф самого престижного футбольного еврокубка – Лиги чемпионов. Спустя 17 лет после триумфа команды Валерия Лобановского, дошедшей до полуфинала ЛЧ 1998/99, киевляне в последний момент вскочили на «подножку уходящего поезда» в нынешнем турнире.

Подопечные Сергея Реброва, весной выигравшие титул чемпиона Украины, крайне невзрачно проводили первую часть группового этапа ЛЧ 2015/16. А в стартовом матче с португальским «Порту» на своем поле киевского НСК «Олимпийский» едва ушли от поражения на последних минутах – 2:2. Как оказалось, этот гол Виталия Буяльского, стал предвестником самого большого успеха команды за последние полтора десятка лет.

Спустя два с половиной месяца, в конце ноября, на стадионе «Драгау» в Порту, киевляне выглядели совсем другой командой. И в ключевом (для обоих коллективов) матче, в борьбе за путевку в плей-офф, начисто переиграли оппонента. Голы Ярмоленко и Гонсалеса стали справедливым воплощением тотального превосходства гостей в счете на табло – 2:0.

В 1/8 финала «Динамо» ждет не менее тяжелое испытание в играх с английским «Манчестер Сити». Более того, домашний матч, с большой долей вероятности, украинская команда проведет без зрителей. ФК «Динамо» подало апелляцию на решение КДК УЕФА по поводу проведения игр без зрителей из-за избиения темнокожих болельщиков на матче «Динамо» - «Челси», но еще не факт, что эта апелляция будет удовлетворена.

Тем не менее, украинскому клубу относительно повезло с жеребьевкой. Ему не достались в оппоненты «гиганты» вроде «Барселоны», «Реала» или «Баварии». В этом случае, даже сам президент ФК «Динамо» Игорь Суркис, по собственному признанию, не верил бы в шансы своей команды. Достался не менее амбициозный соперник. Но… Шанс на то, чтобы продолжить еврокубковую сказку уже в 2016-м году у «Динамо» есть. И он вполне реальный…

Кирилл Стадниченко