Игрок "Динамо" стал лучшим футболистом Аргентины 2015 года

В категории игроков, выступавших в местном чемпионате он опередил знаменитого Карлоса Тевеса из «Бока Хуниорс» и Карлоса Санчеса, играющего за «Ривер Плейт», сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Рубен забил в чемпионате Аргентины 21 гол, что в значительной мере поспособствовало завоеванию его командой «Росарио Сентраль» третьего места. Клуб также стал финалистом Кубка Аргентины и завоевал право в следующем году принять участие в Кубке Либертадорес.

Отметим, что Лионель Месси, защищающий цвета каталонской «Барселоны», был признан лучшим среди футболистов, играющих за границей.

Вместе с тем, в данный момент Рубен находится на распутье, относительно своей будущей карьеры.

Ситуацию с арендованным игроком прояснил президент ФК "Динамо" Игорь Суркис: "У «Росарио Сентраль» есть право выкупить контракт Рубена. Если они им не воспользуются, футболист вернется в «Динамо». Просто так в Аргентине не забивают по 21 мяч и не становятся лучшим игроком!"