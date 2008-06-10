Челси назвал цену за Шевченко
11:44, 10 июня 2008Спорт
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Лондонцы торгуются с Миланом
|Андрей Шевченко
Как сообщает газета "The Times", англичане оценили каждого из футболистов в 30 миллионов фунтов стерлингов (около $60 млн.). При этом оба должны получать ту же зарплату, что им платят в "Челси". На эти условия "Милан" согласился и готов платить футболистам по 130 тысяч евро в неделю. Так же итальянский клуб должен подписать с игроками контракты сроком на три года.
Напомним, девять лет назад "Милан" за А.Шевченко заплатил киевскому "Динамо" $25 миллионов, а два года назад Роман Абрамович раскошелился на сумму в два раза большую.
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