Челси назвал цену за Шевченко

Лондонский "Челси" готов провести переговоры с "Миланом" по поводу продажи двух нападающих - ивуарийца Дидье Дрогба и украинца Андрея Шевченко.

Как сообщает газета "The Times", англичане оценили каждого из футболистов в 30 миллионов фунтов стерлингов (около $60 млн.). При этом оба должны получать ту же зарплату, что им платят в "Челси". На эти условия "Милан" согласился и готов платить футболистам по 130 тысяч евро в неделю. Так же итальянский клуб должен подписать с игроками контракты сроком на три года.

Напомним, девять лет назад "Милан" за А.Шевченко заплатил киевскому "Динамо" $25 миллионов, а два года назад Роман Абрамович раскошелился на сумму в два раза большую.

ЛігаБізнесІнформ