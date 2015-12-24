"Манчестер Сити" предложит Гвардиоле самую высокую зарплату тренера в мире

Английский "Манчестер Сити" сделает Хосепа Гвардиолу самым высокооплачеваемым тренером в мире, сообщает Проспорт.

По информации немецкой прессы, "горожане" проговорились относительно зарплаты для будущего тренера.

Испанский специалист будет получать в Манчестере 25 миллионов евро в год, при том, что сейчас его зарплата в "Баварии" составляет 12 миллионов. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым наставником в мире.

Напомним, ранее появилась информация, что "Манчестер Сити" и Гвардиола договорились о сотрудничестве еще год назад.