"Манчестер Сити" предложит Гвардиоле самую высокую зарплату тренера в мире
12:23, 24 декабря 2015Спорт
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Англичане будут платить испанскому специалисту 25 миллионов евро в год.
sport-xl.org
Английский "Манчестер Сити" сделает Хосепа Гвардиолу самым высокооплачеваемым тренером в мире, сообщает Проспорт.
По информации немецкой прессы, "горожане" проговорились относительно зарплаты для будущего тренера.
Испанский специалист будет получать в Манчестере 25 миллионов евро в год, при том, что сейчас его зарплата в "Баварии" составляет 12 миллионов. Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым наставником в мире.
Напомним, ранее появилась информация, что "Манчестер Сити" и Гвардиола договорились о сотрудничестве еще год назад.
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