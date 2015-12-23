Формат чемпионата футбольной Премьер-лиги будет рассчитан на 12 команд

Число участников чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги может сократиться до 12-ти, сообщил гендиректор УПЛ Петр Иванов в комментарии телеканалу "Футбол 1" по итогам первого заседания рабочей группы по поводу формата турнира.

«Премьер-лига вместе с каналами-трансляторами до 15 января должна разработать возможные форматы, отталкиваясь от количественного состава в 12 команд. Надо проработать различные схемы и варианты. 20 января в клубы направят уже готовые предложения, которые будут детально обсуждаться», - сказал Иванов.

Примечательно, что в заседании приняли участие представители телетрансляторов, ФФУ, а также 9 команд элитного дивизиона украинского футбола. На заседании не присутствовали представители «Металлиста», «Волыни», «Ворсклы», «Стали» и «Металлурга».

Следующая встреча рабочей группы УПЛ состоится через месяц. До этого момента должна быть разработана концепция чемпионата с 12-ю командами-участниками.

Как сообщал УНИАН, в чемпионатах Украины сезонов 2014/15 и 2015/16 участвует 14 команд. Ранее, вплоть до сезона 2013/14 постоянно в турнире участвовали 16 команд.