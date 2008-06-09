Завершился матч Румыния - Франция
20:50, 09 июня 2008Спорт
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В "группе смерти" - сюрприз
|Фото Reuters
Группа C. Румыния - Франция 0:0.
Сегодня же сыграют остальные две команды группы С: Голландия и Италия.
В группе C, прозванной за очень сильный состав "группой смерти", терять очки вдвойне рискованно. Поэтому шансы на успех сборной Франции в чемпионате, которые расценивались в букмекерских конторах очень высоко, теперь серьезно подпорчены. Особенно на фоне того, что французы не проявили хоть сколько-нибудь содержательной игры.
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