Блаттер: "Я закончил свою работу в футболе"

Также он не будет оспаривать решение комитета по этике Международной федерации футбола, передает Eurofootball.

Читайте такжеБлаттер и Платини отстранены от футбольной деятельности на восемь лет

"Я закончил свою работу в футболе. Я потерял веру в нашу организацию 27 мая, когда в ее работу вмешались американские правоохранительные органы. В тот же день они представили ФИФА как мафиозную структуру", - сказал Йозеф Блаттер в интервью The Wall Street Journal.

Йозеф Блаттер назвал деятельность ФИФА "неоднозначной". В частности, по его словам "чемпионаты мира всегда распределялись по рекомендации, если не сказать больше, правительств страны".

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Арбитражная палата ФИФА под председательством Ханса Йоахима Эккерта отстранила президента ФИФА Йозефа Блаттера и главу УЕФА Мишеля Платини от футбольной деятельности на 8 лет. Йозеф Блаттер неоднократно заявлял, что не признает себя виновным по тем обвинениям, которые ему предъявляются.