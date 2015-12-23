Директор департамента "Шахтера" Любош Михел покидает клуб

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что словацкий специалист принял предложение ФК ПАОК, в котором с января 2016 года продолжит свою карьеру в качестве члена Совета директоров.

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""Шахтер" благодарит Любоша Михела за профессионализм, ответственность и огромный вклад в развитие клуба. Желаем успехов, удачи и побед на новом месте работы", - говорится в сообщении.

Отметим, что Михел возглавлял департамент международных соревнований "Шахтера" с 2008 года.