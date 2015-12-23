Директор департамента "Шахтера" Любош Михел покидает клуб
01:24, 23 декабря 2015Спорт
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Директор департамента международных соревнований Любош Михел покидает ФК «Шахтер» и переезжает в Грецию.
Любош Михел продолжит работать в Греции / shakhtar.com
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Отмечается, что словацкий специалист принял предложение ФК ПАОК, в котором с января 2016 года продолжит свою карьеру в качестве члена Совета директоров.
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""Шахтер" благодарит Любоша Михела за профессионализм, ответственность и огромный вклад в развитие клуба. Желаем успехов, удачи и побед на новом месте работы", - говорится в сообщении.
Отметим, что Михел возглавлял департамент международных соревнований "Шахтера" с 2008 года.
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