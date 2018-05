В Украине появится еще одна многодневная международная велогонка

Велогонка пройдет в три этапа — 2, 3 и 4 августа 2016 года по улицам Кировограда, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Организаторами велогонки стали Кировоградская областная администрация и местная федерация велоспорта, при поддержке и в партнерстве с Федерацией велосипедного спорта Украины (ФВСУ).

«Международный старт также станет первой пробой организаторского таланта новоизбранного президента Федерации велоспорта Кировоградской области Николая Монашока. Он достаточно молод, но уверен, что ему хватит способностей и упорства успешно провести такую престижную велогонку. Желаю ему достойно представить Украину и Кировоградскую область на международном уровне», — прокомментировал президент ФВСУ Александр Башенко.

«Появление еще одного украинского многодневного велостарта в календаре интернациональных соревнований по шоссейному велоспорту на 2016-й год — это свидетельство того, что велоспорт в Украине активно развивается. Уверены, что Race Kirovograd позволит привлечь к участию много иностранных команд, ведь буквально через день после этого соревнования велоуикэнд продолжится в Одессе. Там пройдут международные однодневки Тур де Рибас и Odessa Grand Prix. А для иностранных спортсменов такое «соседство» — дополнительная мотивация для участия и возможность набрать как можно больше очков», — отметил Александр Башенко.

Напомним, что всего в календаре UCI на 2016 года на территории Украины заявлены рекордные 10 международных соревнований по шоссейному велоспорту. В том числе две женские гонки, которые станут для украинского велоспорта абсолютным дебютом. Стартует украинский международный велосезон на шоссе в мае с самого престижного соревнования - Race Horizon Park (три однодневки). 27 мая — Horizon Park Race for Peace, 28 мая — Horizon Park Race Maidan, 29 мая — Horizon Park Classic. В эти же дни состоятся женские старты — Horizon Park Women Challenge и VR Women IT. С 31 мая по 2 июня пройдет Tour of Ukraine. 4 и 5 июня в Виннице стартуют Grand Prix of Vinnytsia и Grand Prix of ISD. Со 2 по 4 августа состоится многодневка Race Kirovograd, а завершится сезон в Одессе 6 и 7 августа однодневками Tour de Ribas и Odessa Grand Prix.