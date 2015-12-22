Процесс о двух миллионах

Мировой футбол колбасит не на шутку. Отлучение от футбольной деятельности президента ФИФА Зеппа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини однозначно не сведется к простой замене одних чиновников другими. Всем очевидно, что мировое футбольное хозяйство, коммерциализированное до предела, нуждается в серьезных переменах.

Если престарелого барыгу Блаттера как-то не жалко, то о судьбе Мишеля Платини, одного из величайших игроков в истории мирового футбола и успешного функционера, можно искренне пожалеть. Признание в получении двух миллионов швейцарских франков о Блаттера в 2011 году на основании устной договоренности за услуги в качестве советника стало для великого француза роковым.

Мировое футбольное хозяйство, коммерциализированное до предела, нуждается в серьезных переменах

Арбитражная палата комитета ФИФА по этике помножила Платини на ноль вместе с Блаттером, отстранив каждого от футбола на восемь лет. Безусловно, будут апелляции и судебные иски, но время, оставшееся до внеочередного конгресса ФИФА, где будут избирать нового президента (26 февраля 2016 года), для Платини уйдет.

Если не случится чего-то экстраординарного, делегаты конгресса будут выбирать в Цюрихе нового президента ФИФА из пяти зарегистрированных кандидатов. Это принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн, глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа (Бахрейн), бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань (Франция), генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино (Швейцария) и бизнесмен из Южной Африки Токио Сексвале.

Но кто бы ни был избран на пост главы ФИФА, ему необходимо будет срочно решать вопрос о месте проведения ближайшего чемпионата мира. Как известно, ЧМ-2018 должен пройти в России. Но насколько разумно и дальновидно планировать проведение турнира в стране, чье будущее находится под большим вопросом? Кто может поручиться, каким в 2018 году будет экономическое и политическое положение России? Кто знает, с кем Россия на тот момент будет конфликтовать или воевать? Есть ли уверенность в том, что в Россию захотят ехать команды тех или иных стран – вроде Нидерландов, чей самолет был сбит над Донбассом, или Турции, чьи отношения с Россией сегодня находятся на грани войны? Будет ли вообще России до футбола в свете актуальных тенденций – от динамики цен на энергоносители и участия в конфликте в Сирии до социальных протестов вроде движения дальнобойщиков и техногенных катастроф?

Продолжать планировать проведение чемпионата мира в такой непредсказуемой стране сегодня выглядит просто безответственным. И новый президент ФИФА, как бы его ни звали, непременно столкнется с вызовом ЧМ-2018. И чем раньше будет принято экстраординарное, безусловно, решение о переносе турнира в более стабильную и безопасную страну, тем будет лучше для всего мирового футбольного сообщества.

Не исключаю, что у руководства ФИФА (тех, кто там еще остался вне судебных преследований) все-таки имеется план «Б». В любом случае история мирового спорта знает примеры экстренных переносов тех или иных событий в другие места в связи с чрезвычайными событиями. Так, например, Олимпийские игры 1936 года провели в Берлине вместо Барселоны, потому что в Испании вспыхнула гражданская война; а чемпионат мира по футболу 1986 года прошел в Мексике (которая принимала у себя мундиаль-1970), хотя изначально планировался в Колумбии. Но колумбийские власти отказались от проведения чемпионата в 1982 году по причине тяжелой экономической ситуации. Так что – бывает, ничего страшного.

В любом случае история мирового спорта знает примеры экстренных переносов тех или иных событий в другие места в связи с чрезвычайными событиями

А варианты найдутся. Та же Англия, которая проиграла конкурс России (не факт, что в честной борьбе), располагает всей необходимой спортивной и цивильной инфраструктурой для организации чемпионата. Если не хочется связываться с Европой, которую ждут новые волны мигрантов со всеми вытекающими последствиями, то есть далекие и мощные США или Китай. Была бы политическая воля, а технологии и финансы найдутся.

Праздник футбола должен состояться. И при этом не стать очередной «Олимпией» для Путина.

Игорь Левенштейн