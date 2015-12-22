В Киеве будут судить злоумышленника, который напал на болельщика на матче "Динамо" - "Челси"

Киевской местной прокуратурой №6 г. Киева (Печерский район) направлен в суд обвинительный акт с соглашением о признании виновности в отношении злоумышленника, который устроил драку с болельщиками во время проведения футбольного матча между киевским «Динамо» и лондонским «Челси», сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.

Инцидент произошел 20 октября на трибунах национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и с ним заключено соглашение о признании виновности в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц.

Другие лица, которые также принимали участие в хулиганских действиях, устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, после матча УЕФА инициировал дисциплинарное дело относительно инцидента на матче Лиги чемпионов "Динамо" - "Челси", впоследствии приняв решение о проведении трех последующих матчей (один - условно) без зрителей, в которых "Динамо" является хозяином поля. Команда уже провела один матч при пустых трибунах - игру с израильским "Маккаби" (Тель-Авив), которую выиграла со счетом 1:0 и впервые с сезона 1998/99 вышла в плей-офф ЛЧ.