Петряк и Зинченко признаны лучшими молодыми футболистами месяца в Украине

Лучшим молодым футболистом Украины в ноябре признан полузащитник «Зари» Иван Петряк, которого в этом месяце впервые пригласили в национальную сборную Украины, сообщает "Золотой талант Украины".

В возрастной категории U-21 проекта Золотой талант Украины 2015 года у него вновь не было конкурентов. Уроженец Смелы был назван в 104 из 122 троек, принятых к рассмотрению в ноябрьском голосовании, причем 75 раз – под №1.

Но если сравнивать с показателями октября, то Петряк немножко откатился назад: тогда было 300 баллов, сейчас – 273. Впрочем, разместившийся на втором месте форвард «Говерлы» Дмитрий Хлебас отстал почти на 100 баллов, хотя и показал свой лучший результат. До рекордной для себя отметки добрался и Олег Данченко – переквалифицированный в «Черноморце» с правого полузащитника в правого защитника - 71 балл.

В топ-пятерку вошли еще полузащитник «Байера» Владлен Юрченко (46) и полузащитник «Карпат» Амбросий Чачуа (38), который на финишном отрезке ворвался в число участников финального этапа голосования.

По правилам проекта к решающей стадии допускаются только те футболисты, которые хотя бы раз на протяжении календарного года попали в топ-5 месяца. Число финалистов таким образом увеличилось до 14 человек. В марте это право заслужили Сергей Гринь, Никита Бурда, Евгений Чумак, Денис Мирошниченко и Дмитрий Хлебас, в апреле к ним добавились Андрей Близниченко и Эдуард Соболь, в августе – Иван Петряк и Орест Кузик, в сентябре – Богдан Сарнавский и Вадим Страшкевич, в октябре – Юрченко и Данченко, в ноябре – Чачуа.

Лучшим юным футболистом Украины в ноябре признан полузащитник Александр Зинченко, выступающий в российской «Уфе». Это первая победа уроженца Радомышля и выпускника академии «Шахтера» в проекте. Победитель трех предыдущих месячных опросов (август, сентябрь, октябрь) Виктор Коваленко отстал на 25 баллов.

Зинченко еще в октябре, когда он дебютировал в национальной сборной Украины в матче отбора Евро-2016 с Испанией и стал в один ряд с Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым, по ходу приема голосов от наших респондентов угрожал лидерству Коваленко, с которым они вместе играли за «Шахтер» и юношескую сборную Украины. Но тогда ему не хватило, скорее всего, раскрученности. А уже в ноябре его показатели существенно выросли (со 126 баллов в октябре до 197 сейчас), что и позволило обойти Коваленко, который чуточку сдал позиции (185 баллов в октябре, 172 сейчас). Примечательно, что по количеству упоминаний в тройках Зинченко выиграл совсем чуть-чуть – 83:80, но он чаще назывался под №1 и под №2, которые дают в общий зачет три и два балла соответственно, а у Коваленко больше упоминаний под №3, но за это полагается всего один балл.

Третью строчку занял выстреливший форвард «Карпат» Алексей Гуцуляк. В начале ноября он очень прилично сыграл на первом раунде отбораЕвро-2016 (U-19) в составе юношеской сборной Украины, а 22-го числа забил дебютный гол в Премьер-лиге, став вторым бомбардиром поколения 1997 года рождения в элитном дивизионе чемпионата Украины.

Благодаря этому Гуцуляк заслужил пропуск в финальную часть опроса проекта Золотой талант Украины 2015 года. Окончательное количество финалистов в категории U-19 – 11 человек. В марте это право заслужили Валерий Лучкевич, Коваленко, Александр Каплиенко, Артем Беседин и Марьян Швед, в апреле добавился Дмитрий Клец, в августе – Дмитрий Безрук, в сентябре – Андрей Борячук, в октябре – Зинченко и Василий Кравец, в ноябре – Гуцуляк.

Золотой талант Украины — общенациональная премия для молодых украинских футболистов. Победители определяются по итогам календарного года в двух возрастных категориях – Under 21 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 21 года) и Under 19 (игроки, которым по состоянию на конец года исполнилось не более 19 лет). Годовой рейтинг формируется на основе ежемесячных опросов тренеров, директоров спортивных школ, экспертов, журналистов, болельщиков. В конце года проводится итоговое голосование, к которому участники приходят с бонусными баллами (за успехи в ежемесячных опросах).

В 2013-м году обладателями премии стали Иван Ордец (до 21-го, "Ильичевец" Мариуполь) и Эдуард Соболь (до 19-ти, "Шахтер" Донецк). в 2014-м, соответственно, Руслан Малиновский ("Заря" Луганск) и Валерий Лучкевич ("Днепр" Днепропетровск).